Roma, fiamme in appartamento ad Acilia: nessun ferito

Appartamento distrutto dalle fiamme oggi ad Acilia. Alle 9.20 circa squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, sono intervenute in Via Padre Perilli 62, per l’incendio di un appartamento al secondo piano di un edificio di cinque piani. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento del rogo che ha completamente distrutto l’appartamento. L’edificio è stato evacuato fino al termine dell’intervento. Non ci sono persone ferite o intossicate. Al momento l’appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell’incendio.