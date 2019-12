Roma, fiamme in appartamento: salvato gatto

Fiamme in un appartamento in via Ogaden 10, a Roma, quartiere Trieste. I vigili del fuoco, intervenuti oggi poco dopo le 11, hanno spento l’incendio divampato nella cameretta dell’appartamento al terzo piano del palazzo, evitando così che le fiamme si propagassero in altre stanze. Non ci sono persone ferite o intossicate. Un gatto è stato soccorso e affidato al proprietario che ha provveduto a portarlo dal veterinario. Al momento l’appartamento è inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell’incendio.