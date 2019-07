Roma, Fonseca: “Dzeko? Voglio solo chi vuole rimanere”

L’ufficialità è arrivata ormai diversi giorni fa, oggi però per Paulo Fonseca è stato il giorno delle presentazioni formali a Trigoria, roccaforte del ritiro estivo giallorosso. L’allenatore portoghese ha risposto alle domande dei cronisti presenti, a partire dalla situazione legata a Dzeko: “Non ho parlato con lui, ma l’ha fatto Petrachi. Voglio che restino qui solo quei giocatori che sono felici di rimanere qui: per me è fondamentale avere giocatori dediti alla causa.

Zaniolo? E’ un giocatore di grande talento, nel quale crediamo. Quello che sto per dire per lui vale per tutti: per me conta il presente e il futuro: qualsiasi giocatore deve dimostrare ogni giorno di meritare di far parte di questa squadra. Zaniolo ha la mia fiducia, così comei suoi compagni. Vogliamo giocatori che mettano l’interesse della squadra prima di tutto: solo così potremo costruire qualcosa di importante”.

Fonseca: “Possiamo costruire qualcosa di speciale”

Il neo allenatore giallorosso ha poi analizzato la situazione di Florenzi e Lorenzo Pellegrini: “Li conosco bene questi due calciatori. E’ importante conoscerli anche come uomini, perché questo è un aspetto importante in una squadra. Ma questo discorso della personalità e del carattere è importante per tutti, non solo per loro. Sul ruolo un campo vedremo. Per chiudere il discorso, spesso parliamo di esigenze. Quello che conta è anche il livello di esigenze: portare una fascia di capitano significa essere leader. Devono essere esigenti con se stessi e con i compagni. Ritengo questa esigenza fondamentale”.

Per vincere forse è ancora presto, ma Fonseca sa già cosa vuole da questa esperienza: “Sono qui perché ho ferma convinzione di elevare la Roma a un livello successivo. Ritengo che insieme possiamo costruire qualcosa di speciale. Le mie scelte le faccio sulle mie sensazioni, non sull’aspetto economico. Non ho mai esitato quando mi è stata offerta la panchina della Roma”.

Sul sistema di gioco: “Il sistema di gioco non è la questione importante, quello che è importante sono le dinamiche di gioco. Le mie squadre in campo si sdoppiano, poi bisogna valutare le caratteristiche dei calciatori. I giocatori in rosa adesso rispecchiano la mia idea di gioco. In Italia ha spesso vinto la squadra che ha avuto la miglior difesa, cercheremo di migliorare. Serve una squadra intensa garantendo stabilità: per me è importante difendere lontano dalla porta. Il miglior modo per difendere è tenere la palla. Dirò di più: il gioco oggi è più strategico, si conosce molti degli avversari. Questo impone uno studio più approfondito degli avversari. La mia squadra giocherà in maniera strategica per poter battere l’avversario”, ha concluso Fonseca.