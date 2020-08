Roma, Friedkin nuovo proprietario: il benvenuto della Raggi, Frongia e dei colleghi

A poche ore dalla ufficialità del passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Dan Friedkin, sono arrivate rapidamente le prime dichiarazioni di benvenuto da parte di alcuni soggetti politici e sportivi. In particolare su Twitter è giunto il messaggio di benvenuto della sindaca Virginia Raggi.

Roma, Friedkin nuovo proprietario: il saluto della Raggi

La prima cittadina della Capitale ha inviato un messaggio al nuovo presidente giallorosso Friedkin: “Auguri di buon lavoro a Dan Friedkin e alla nuova proprietà della Roma. Accogliamo gli imprenditori che vogliono portare investimenti e creare lavoro. Le nostre società di calcio sono un patrimonio importante per i tifosi e per tutta la città”.

Come noto, uno dei nodi focali della Roma è legato all’impianto sportivo che dovrebbe sorgere a Tor di Valle, e che dopo un lungo, lunghissimo iter che ha visto la stessa Raggi coinvolta nel progetto come massima carica cittadina, sembra essere indirizzato verso una conclusione del percorso di approvazione.

Un protocollo a cui è collegato ovviamente anche l’assessore allo sport di Roma, Frongia, che a sua volta ha dato il benvenuto al nuovo proprietario dei giallorossi.

Dopo la sindaca Raggi, dunque anche Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, ha scelto Twitter per dare il benvenuto al nuovo presidente della Roma, Dan Friedkin. “Voglio dare il mio personale benvenuto a Dan Friedkin, nuovo proprietario della Roma. In bocca al lupo e buon lavoro a tutto il Gruppo Friedkin”.

Aggiornamento ore 1.10

Tra i primissimi ‘colleghi’ a voler spendere del tempo per poter dare il benvenuto al nuovo presidente della Roma c’è il proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis. Anche il presidente dei partenopei ha voluto scegliere twitter con un ampio messaggio di accoglienza che si apre in lingua ‘statunitense’.

“Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti. Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento”.

Aggiornamento ore 6.00

Non c’è solo Aurelio De Laurentiis ad accogliere il nuovo proprietario dei capitolini. Al coro dell’accoglienza infatti si unisce anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che attraverso Twitter accoglie il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin: “Benvenuto in Serie A e buona fortuna con la Roma, Dan Friedkin”.

Nelle stesse ore in cui il cambio di proprietà andava in scena, la Roma continuava anche a muoversi sul fronte mercato. Con le ormai imminenti visite mediche, infatti, l’ex giocatore del Barcellona e del Chelsea, Pedro, è a un passo dalla firma con i giallorossi. Sarà il primo rinforzo dell’attacco di Fonseca. A fare il mercato dovrebbe essere Fienga, confermato Ceo dal Friedkin, almeno in questa primissima fase d’inizio avventura per il neo patron texano.

Aggiornamento ore 10,43