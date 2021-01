Roma, furto a Primark: arrestate due donne

La popolarità del negozio, i capi di buona fattura e prezzi bassi, le folle oceaniche per entrarvi a far shopping malgrado le difficoltà dei lockdown: eppure da Primark non ci vanno solo le persone vogliose di far spese senza prezzi eccessivi, ma evidentemente anche i ladri. Proprio così.

Non soltanto corsa allo shopping per il nuovo negozio Primark di Roma, finito subito nelle mire dei ladri. Due donne si sono finte clienti e con due neonati in braccio hanno rubato ben 362 capi di abbigliamento dallo store nascondendoli nei passeggini. Il colpo avrebbe fruttato oltre 2600 euro, ma sono state fermate dai carabinieri del Nucleo Operativo dell’Eur. Le due donne, romene di 33 e 35 anni di Ardea, sono state arrestate e una loro complice, 16enne, denunciata.