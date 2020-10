Roma, giovane coppia arrestata: nascondevano 50 kg di droga nel soppalco

Questa mattina, giovedì 15 settembre, due giovani sono stati arrestati per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La coppia, lui 27 anni, lei 21, nascondevano 30 kg di hashish e 20 kg di marijuana nel soppalco della loro abitazione in zona Casalotti, quadrante ovest della Capitale.

I due sono stati arrestata dai carabinieri, intervenuti in via della Maglianella dopo la segnalazione di una lite. Lì i militari hanno trovato il 27enne che riferiva di esser stato aggredito. Le sue versioni discordanti però non hanno convinto i carabinieri che hanno deciso di approfondire, perquisendo la sua casa in via Valsassina. Lui è stato portato al carcere di Latina, mentre la compagna in quello femminile di Rebibbia.

Mario Bonito