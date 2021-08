Evacuato un intero palazzo in viale Raf Vallone, in zona Anagnina, a causa di una grossa fuga di gas. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Da mezz’ora circa gli agenti del VII gruppo Tuscolano hanno interdetto alla circolazione per motivi di sicurezza via Alberto Lupo, via Ettore Manni e via Riccardo Billi. Sul posto i vigili del fuoco per accertamenti tecnici.