Roma, il Tottenham punta Zaniolo. Mourinho resiste

Il Tottenham fa la corte a Nicolò Zaniolo. Come è noto, il talento della Roma è un pallino di Antonio Conte che lo vorrebbe fra i suoi. Va detto che Zaniolo non sarebbe entusiasta di lasciare l’Italia, e che in questo momento Mourinho si tiene stretto il suo calciatore. Il rapporto fra i due è al massimo e il portoghese starebbe costruendo la squadra della prossima stagione attorno al suo talento. Certo è che la Roma non ha ufficialmente tolto Zaniolo dal mercato: dovesse arrivare un’offerta cospicua, sui 50-60 milioni, la società la prenderebbe in considerazione. Cifre che il Tottenham potrebbe sostenere, anche se allo stato attuale non c’è una vera e propria trattativa.