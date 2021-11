Roma, incendio in palazzina: ecco dove e cosa è successo

Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Enrico Albanese 55, con ingresso in via Vigna due Torri 121, a Roma. Sul posto questa mattina intorno alle 7 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XI Gruppo Marconi.

Al momento non risultano feriti. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per permettere ai Vigili del Fuoco di operare.

Sempre a Roma un pino marittimo di notevoli dimensioni è caduto in strada nella notte in via Casilina nel comune di Palestrina, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, viste le dimensioni dell’albero è stato necessario l’utilizzo della gru per rimuoverlo.