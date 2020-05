Incidente mortale questo pomeriggio alle 17 circa in via Delia 15 a Roma, zona La Rustica. Un uomo di 47 anni su una moto Honda ha investito una donna di 83 anni. All’arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’investitore si è fermato. In corso accertamenti per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenute per i rilievi pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo V Casilino.