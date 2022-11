(Adnkronos) – I rapporti tra la Roma e Rick Karsdorp sono sempre più tesi. L’esterno olandese infatti non ha risposto alla convocazione per la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo la settimana di vacanze concessa dal tecnico José Mourinho. Il difensore, nonostante fosse stato convocato, non si è presentato al centro sportivo giallorosso. La Roma sarà impegnata nella tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre.