Roma: “La stazione Tiburtina, disastro e spreco annunciano ai viaggiatori la Capitale d’Italia”

“Dov’è il sindaco Gualtieri, faccia qualcosa per rimediare al disastro e allo spreco che la fanno da padroni alla stazione Tiburtina e annunciano in maniera indecorosa ai viaggiatori di tutto il mondo che sono arrivati nella Capitale d’Italia”. Così, dalla sua pagina social, Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega.

“Scale mobili rotte, rampe a piedi chiuse, servizi sbarrati, ascensori fermi, manutenzioni non fatte. Un percorso a ostacoli – rimarca il consigliere – soprattutto per i disabili, mentre la muffa corre lungo pareti nuove che potrebbero essere adoperate come spazi pubblicitari e anche culturali, per promuovere ad esempio le opere di artisti giovani e meritevoli. Ma a Roma lo sfruttamento arrogante e senza tregua targato Pd della ‘grande bellezza’ che rischia di morire di abbandono e incuria, registra ancora una volta uno squallido elenco arricchito di tombini aperti, transenne qui e là, pavimenti bagnati, avvisi attaccati con il nastro adesivo”.

Ed ancora, prosegue Santori, “Sporcizia, bivacchi clandestini e clochard, mentre anche l’esterno è in abbandono, con rifiuti sparsi ovunque, alto rischio per la sicurezza e furti d’auto molto frequenti”.

Max