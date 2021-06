Roma, le Mille Miglia per la 39esima edizione. La storica sfilata su Via Veneto

Arriva per la 39esima edizione della Mille Miglia, lo spettacolo delle macchine d’epoca che sfilano nelle vie delle città. L’evento torna a far sognare piccini, grandi e appassionati di motori. Alle 21.15 di ieri l’ingresso nella Capitale. 375 equipaggi a bordo di vere e proprie opere d’arte a quattro ruote.

Il via da Brescia per poi fare il giro di boa a Roma, con la tradizionale passerella in via Veneto. Da nord a sud si passa dalla costa tirrenica, per il ritorno invece si percorre il versante adriatico. Salutano la Capitale alle prime ore della giornata di oggi per dirigersi verso il traguardo previsto per sabato 19.

Oltre cento vetture del marchio Ferrari, brand internazionale di eccellenza italiana, hanno celebrato la Mille Miglia, facendo rombare i motori nelle vie della città e spingendo sull’acceleratore per una giusta ripartenza.