Roma, luglio di sangue sulle strade. Sono 18 le vittime degli incidenti

È drammatico il bilancio degli incidenti stradali a Roma e dintorni nell’ultimo mese. Sono ben diciotto le vittime della strada, con 85 morti complessivi. L’ultimo weekend ha visto il drammatico schianto sul Gra dove due persone sono morte e altre tre rimaste ferite. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, in questo caso, per estrarre i corpi dalle lamiere. L’altro incidente mortale invece su via Lauentina, dove un ragazzo di 26 anni di Torre Gaia ha perso la vita per un fatale scontro contro un albero. Altre tre persone, in auto con il ragazzo, sono rimaste ferite gravemente. Infine un altra vittima di 20 anni, sulla via Cassia, per un incidente altrettanto drammatico fra il suo scooter e una Nissan Juke. Tanti incidenti e, per la maggior parte, con vittime sotto i trent’anni.