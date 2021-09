Roma, maxi sgombero a Tor Bella Monaca

Maxi operazione di sgombero della Torre 50 di Tor Bella Monaca a Roma. In via Santa Rita da Cascia stanno operando circa 100 uomini delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, Gdf, e gli agenti della polizia locale. L’intento è liberare gli appartamenti Ater occupati abusivamente. L’intervento viene fatto sull’intero stabile per ripristinarne la legalità e restituire gli immobili alle persone che ne avrebbero diritto. Gli alloggi saranno quindi sigillati, bloccati e interdetti all’accesso per poi essere restituiti ai legittimi destinatari. Lo sgombero, deciso in comitato, rientra nella linea di azione voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.