Roma, Meleo-Festa (M5s): “Caos al Mercato dei Fiori, no par condicio su assegnazione banchi”

“Caos al Mercato dei Fiori, non si tutela la par condicio nell’assegnazione dei banchi. Lo denunciano 59 dei 63 esercenti, i quali hanno scritto al nuovo Direttore comunale dei Mercati all’Ingrosso per evidenziare una situazione di scarsa trasparenza: infatti lo stesso Direttore avrebbe indetto un’assemblea per la scelta dei posti, alla quale avrebbero partecipato però solo una manciata di commercianti.

Il Mercato dei Fiori, ricordiamolo, è stato spostato dalla sua sede storica di via Trionfale in una tensostruttura in viale Togliatti, ancora non completamente allestita, vessata da criticità strutturali e priva di spazi sufficienti. Un’operazione costata 500mila euro alle casse di Roma Capitale.

Nella generale incertezza sul futuro del Mercato, auspichiamo che vengano almeno tutelate le più basilari condizioni di lavoro e preservata la par condicio nella selezione delle postazioni“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.

Max