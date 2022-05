Roma, morta la 16enne precipitata dal quinto piano

Non ce l’ha fatta la ragazza di 16 anni che ieri, lunedì 2 maggio, è precipitata dalla finestra del suo appartamento, in zona Boccea. Da capire le cause del fatale incidente: per i carabinieri è plausibile l’ipotesi di un gesto volontario. A casa della giovane, al momento della caduta, c’era solo il fratello che in quel momento dormiva.

Non c’erano invece i suoi genitori, andati a lavoro. La 16enne non era andata a scuola, e nella sua stanza non sono stati trovati biglietti d’addio. Gli inquirenti contano di trovare indizi sul cellulare o il telefono della ragazza.

Ad accorgersi della caduta un inquilino della palazzina di fronte. Immediato l’intervento di carabinieri e operatori del 118, che hanno trasportato la giovane in ospedale. Subito ricoverata in prognosi riservata, la sedicenne è morta questa mattina a causa delle gravi ferite riportate. Gli inquirenti indagano sulle cause della morte.

Notizia in aggiornamento.