Roma, morto ciclista travolto da auto su via Cristoforo Colombo

Un ciclista è morto ieri sera a Roma dopo essere stato investito in via Cristoforo Colombo da una Ford Focus. L’incidente è avvenuto alle 22.30 circa sulla carreggiata laterale della Colombo, direzione Roma, circa 500 metri prima dell’incrocio con via Canale della Lingua. L’automobilista, un uomo italiano di 48 anni, è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. La salma del ciclista, non ancora identificata, è stata portata al policlinico di Tor Vergata. Sul posto la Polizia locale di Roma.