Roma, Mottura (Atac): ‘Presentati 30 nuovi autobus ibridi, in arrivo altri 70’

“Oggi abbiamo presentato 30 nuovi autobus ibridi Citaro Mercedes che entreranno in servizio da domani. Queste vetture anticipano le altre 70 che entro l’autunno verranno consegnate alla città”. Lo ha dichiarato Giovanni Mottura, Amministratore Unico di Atac.

“È veramente una bella occasione per ripartire subito con gli investimenti previsti nel piano di concordato – ha aggiunto Mottura – Questo è il primo investimento in autofinanziamento Atac di natura sostenibile. In questo modo facciamo un passo avanti rispetto alla flotta tradizionale andando ad acquistare, con una gara che si è aggiudicata Mercedes, un mezzo che ha delle caratteristiche veramente molto interessanti in una prospettiva futura. Questi autobus, oltre ad abbattere le emissioni ed i consumi, sono provvisti di una tecnologia che consente di non avere la batteria di ricarica. Le vetture sono provviste di supercondensatori che accumulano energia e la rilasciano per poter consentire il risparmio”.

“A me piace pensare che questo sia uno dei passi futuri che l’azienda dovrà fare per muoversi verso una maggiore sostenibilità – ha detto ancora l’amministratore unico di Atac – Tutto questo evita inoltre il problema di smaltimento che abbiamo avuto negli anni passati. La flotta elettrica infatti richiede manutenzioni più elevate e costi più alti perché si devono sostituire in maniera programmata anche le batterie”.

“Con l’arrivo di questi mezzi, il numero di autobus entrati in funzione dal 2017 è di circa 900 e questo dato ci consente di dire che finalmente la flotta ha un rinnovamento concreto. E non dobbiamo fermarci qui perché, se riusciremo a mantenere un ritmo di questo genere, nei prossimi quattro anni avremo rinnovato completamente la flotta. Di conseguenza potremo cominciare ad essere una società normale che può rinnovare il parco mezzi nell’arco di un decennio, evitando tutti quei problemi che hanno caratterizzato l’azienda negli ultimi anni”.