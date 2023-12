Roma, Mourinho a caccia della spalla migliore per Big Rom

Il tecnico Mourinho dovrà affrontare l’assenza di Dybala e cercare un partner ideale per Romelu Lukaku in attacco. Il principale candidato è Azmoun, che ha superato un problema al polpaccio ed è stato impiegato per 26 minuti contro il Bologna. Potrebbe essere schierato titolare contro il Napoli.

Un altro contendente per il ruolo è Belotti, anche se ha trascorso quattro partite consecutive in panchina. Quando è stato inserito contro il Bologna, non è riuscito a imporsi. Un’opzione “rivoluzionaria” potrebbe essere spostare Pellegrini in posizione più avanzata, una mossa che non è stata adottata finora quest’anno. Questa scelta potrebbe aiutare Pellegrini a ritrovare fiducia e, magari, a segnare un gol.

Infine, El Shaarawy è un’opzione, ma potrebbe essere impiegato sulla sinistra considerando il problema fisico di Spinazzola. Mancini, alle prese con una pubalgia, potrebbe essere anch’esso non disponibile. La decisione finale dipenderà dalla strategia di Mourinho e dalle condizioni fisiche dei giocatori.