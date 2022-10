Roma-Ostia – Prosegue la petizione lanciata dal Comitato dei Pendolari: raggiunte già 20.000 firme 

Grande successo della petizione sulla Roma Lido lanciata dal Comitato Pendolari dal pomeriggio del 3 ottobre scorso per il miglioramento del servizio e per la trasparenza da parte delle istituzioni e delle aziende di gestione, ad oggi spesso negata al Comitato e ai viaggiatori.

Come spiegano dal Comitato: “Sono state raccolte 20.000 firme on line e 500 cartacee. Il successo dell’iniziativa è testimoniato dalle file ai banchetti e dobbiamo ringraziare Regione, Comune, Cotral ed Astral che, pur non volendo, ci hanno dato una grande mano con il disastro quotidiano sulla linea, giunto a livelli insopportabili, e con il silenzio assordante delle istituzioni, rotto solo ogni tanto da annunci ridicoli come quello del sindaco Gualtieri sulla città dei 15 minuti.

Abbiamo sempre sostenuto, inascoltati da chi doveva farlo, che il disastro sulla linea sarebbe durato almeno fino al Giubileo, quando arriveranno i primi treni nuovi e che la soluzione tampone sono i 2 treni dalla metro A, che il Comune però non ci vuol dare”.

Il Comitato dei Pendolari Roma-Ostia: “Quindi il disastro continua”

Come spiegano ancora i Pendolari, “Riterremo responsabili Regione e Comune della degenerazione della situazione da pessimo servizio a problema di ordine pubblico, come abbiamo visto nei giorni scorsi, con gli insulti e le tentate aggressioni agli incolpevoli lavoratori.

Intanto la raccolta firme continua, sia sulla piattaforma Change.org che ai banchetti, ad oggi in 19.589 hanno firmato. Arriviamo a 25.000. Più firme aiuteranno questa petizione a destare l’interesse dei media nazionali”.

