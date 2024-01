Roma: ‘Ottovolante, 5 anni in movimento per cambiare ancora’, Ciaccheri e l’iniziativa di domani al Teatro Palladium

Roma: ‘Ottovolante, 5 anni in movimento per cambiare ancora’, Ciaccheri e l’iniziativa...

Domani, giovedì 25 gennaio alle ore 17,30 presso il Teatro Palladium (nella foto: in Piazza Bartolomeo Romano 8, a Roma) si terrà l’iniziativa “Ottovolante 5 anni in movimento per cambiare ancora”, organizzata dal Municipio Roma VIII per raccontare cinque anni della Giunta Ciaccheri.

Un appuntamento sulle trasformazioni del territorio avvenute e in via di realizzazione. L’evento vedrà coinvolti parecchi rappresentanti del territorio e sarà condotto da Andrea Colamedici e Maura Iancitano delle Edizioni Tlon.

“Un appuntamento – spiega il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – per restituire un progetto di governo territoriale che ha l’ambizione di rappresentare un modello positivo nello sviluppo dell’intera città”.

PROGRAMMA EVENTO

– ore 17.30 inizio

– ore 18 concerto Roma Tre Orchestra

– ore 18.30 benvenuto di Amedeo Ciaccheri e proiezione video

– ore 18.45 interventi assessori Municipio e presidente Consiglio Municipio

– ore 19.10 esecuzione un brano Origami Smile

– ore 19.15 premiazione alcune persone che si sono distinte in questi 5 anni

– ore 20 intervento Amedeo Ciaccheri

– ore 20.30 brindisi

