Roma, patrimonio case – Iv: “L’Amministrazione faccia censimento case ex custodi e le liberi dagli abusivi”

“La questione delle case degli ex custodi occupate dai loro eredi sta diventando sempre più urgente. Non è chiaro cosa ne voglia fare l’Amministrazione: manca ancora un atto di indirizzo sulla loro destinazione d’uso e soprattutto non esiste un censimento puntuale che restituisca un quadro aggiornato della situazione. Non sappiamo quanti siano esattamente questi immobili, da chi siano occupati e a quale titolo. Una situazione intollerabile, al di fuori da ogni contesto di legalità. Ci siamo già espressi nelle commissioni competenti chiedendo di acquisire i dati, anche parziali, ma non ci sono stati ancora forniti. Le scuole hanno bisogno di spazi per arricchire l’offerta formativa e per rispondere adeguatamente alle maggiori richieste di iscrizioni. Noi crediamo quindi che sia necessario liberare questi locali dagli occupanti abusivi per restituirli a docenti e studenti. Dovrà poi essere esclusivamente l’istituzione scolastica, una volta rientrata in possesso del bene, a deciderne la destinazione d’uso”.

“Oggi raccogliamo e rilanciamo il grido d’allarme dei Presidi e di altri rappresentanti del mondo scolastico e invitiamo l’Amministrazione a esprimersi sulla questione con atti concreti, redigere quanto prima una lista completa di tutti questi spazi occupati senza titolo e censire gli abusivi. Gli alloggi vanno liberati e dove sussistano condizioni di fragilità sociale, deve intervenire l’edilizia residenziale pubblica in base ai requisiti della graduatoria”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

