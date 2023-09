Roma, Patrimonio Case –  L’Iv: “Presentiamo interrogazione su alloggi musei civici occupati

“Apprendiamo in questi giorni da fonti di stampa che circa il 30% degli alloggi di servizio situati all’interno dei musei civici sono occupati abusivamente dagli ex custodi. Ben sei appartamenti su venti. Clamorosi i casi del Museo Pietro Canonico a Villa Borghese, del Circo di Massenzio, di Villa Torlonia e di Villa Mazzanti, nel parco di Monte Mario. Sconcertanti situazioni di illegalità che si protraggono ormai da tempo. Abbiamo quindi deciso di presentare un’interrogazione all’Assessorato al Patrimonio perché riteniamo intollerabile che l’Amministrazione non abbia ancora un quadro chiaro, completo e aggiornato di questa tipologia di immobili di così grande valore e non sia intervenuta efficacemente per riacquisire quelli occupati senza titolo. È evidente infatti che le interlocuzioni blande con gli occupanti da parte della Sovrintendenza non siano uno strumento sufficiente per ripristinare la legalità. Ci chiediamo inoltre a che punto sia la delibera di Giunta che modifica i criteri di utilizzo degli alloggi degli ex custodi degli istituti scolastici – un’altra questione vergognosa che abbiamo più volte denunciato – il cui iter di approvazione procede troppo a rilento”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

