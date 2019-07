Roma, Pau Lopez arrivato a Fiumicino: tra poco le visite meiche

La Roma ha il suo nuovo portiere: Pau Lopez è arrivato a Fiumicino pronto per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Fisico possente, sguardo deciso e tanta voglia di mettersi in gioco, così è apparso il portiere spagnolo atterrato all’aeroporto romano.

La società giallorossa ha definito l’arrivo di Pau Lopez dal Betis per una cifra vicina ai 30 milioni che lo rende l’estremo difensore più pagato della storia del club. Un record che accompagna il suo arrivo con una certa dose di responsabilità, che delle spalle larghe come quelle di Lopez sapranno sicuramente sopportare. Il portiere è atteso in giornata a Villa Stuart per svolgere le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.

Notizia in aggiornamento.