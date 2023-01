Roma, per Mou c’è Llorente. Da oggi José Mourinho può contare su un altro dei suoi: il secondo rinforzo di gennaio è sbarcato a Fiumicino a meno di 48 ore dalla chiusura del mercato invernale. E’ Diego Llorente, vecchia conoscenza dello Special One che al Real Madrid lo aveva lanciato. Difensore con 10 presenze in nazionale, arriva dal Leeds in prestito gratuito con diritto di riscatto dopo due anni e mezzo in Premier League. Ieri pomeriggio, dopo essere sbarcato a Fiumicino, le visite mediche a Villa Stuart: si legherà ai giallorossi fino a giugno.