Roma, piani di zona – Casini-leoncini (Iv): “Irragionevoli i nuovi criteri di calcolo dei valori venali”

“Il via libera da parte dell’Assemblea capitolina alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per 17 piani di zona, avvenuto l’altro giorno, è sicuramente un fatto positivo, di equità e giustizia sociale. Una risposta importante per tanti cittadini che vivono in condizione di disagio economico e che ora possono diventare finalmente proprietari delle loro case. Pur ritenendo quindi apprezzabile questa iniziativa della maggioranza, non possiamo invece condividere la delibera approvata oggi dall’Aula che introduce nuove metodologie e nuovi criteri di calcolo per la definizione dei valori venali delle aree ricadenti nei piani di zona. Criteri che riteniamo irragionevoli e penalizzanti perché applicabili in misura uguale su tutto il territorio capitolino, senza distinguere fra zone popolari e zone di maggior pregio. Abbiamo a questo scopo presentato tre ordini del giorno con la richiesta di revisione dei criteri, ma non sono stati giudicati ammissibili. Al momento della votazione finale sulla delibera, abbiamo quindi deciso di astenerci per esprimere il nostro disappunto e dare voce all’insoddisfazione di tanti cittadini e comitati di quartiere. Da parte nostra, continueremo a lavorare per garantire pieni diritti a tutte le famiglie che abitano nelle case dei 118 piani di zona”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

