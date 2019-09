Roma, preso rapinatore seriale: cinque colpi in due mesi tra Monteverde e San Paolo

In due mesi mette a segno cinque colpi nei quartieri di San Paolo e Monteverde a Roma, preso rapinatore seriale. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Monteverde, diretto da Mariella Chiaramonte, ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di O.G.M., italiano di 22 anni. Nei mesi di maggio e giugno scorsi, i quartieri San Paolo e Monteverde sono stati presi di mira dal giovane rapinatore seriale, autore di ben cinque rapine a danno di bar, farmacie, tabaccherie e negozi di telefonia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente acquisito tutti gli elementi significativi per le indagini, quali la descrizione fisica del soggetto, l’abbigliamento utilizzato ed il mezzo di fuga, un motociclo di cui però non era mai stata presa la targa, recuperata poi interamente grazie a capillari accertamenti degli agenti. Durante un servizio mirato di appostamento, i poliziotti hanno notato il motociclo, risultato poi essere rubato, con a bordo un ragazzo corrispondente alle descrizioni del rapinatore che, accortosi di essere pedinato, si è dato alla fuga, abbandonando il motoveicolo, dileguandosi tra i palazzi popolari e lasciando in terra i capi di abbigliamento indossati durante le rapine. Gli investigatori, poi, tramite schedario segnaletico sono riusciti ad identificare O.G.M., e durante la perquisizione personale hanno trovato altri capi d’abbigliamento e materiale rubato durante le varie rapine realizzate. Grazie agli elementi acquisiti dagli investigatori del commissariato Monteverde, il Pubblico Ministero del gruppo “reati contro il patrimonio” della Procura della Repubblica di Roma, ha emesso, nei confronti del ragazzo, la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita lunedì scorso.