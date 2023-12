Minacciata con un coltello alla gola e violentata nel palazzo occupato da un pusher. E’ successo a Roma lo scorso 27 novembre nel complesso industriale abbandonato di via Raffaele Costi.

Roma, pusher violenta 30enne nel palazzo occupato: minacciata con un coltello alla gola

La vittima ha chiesto aiuto al 112 grazie a una guardia giurata facendo scattare l’intervento dei carabinieri della Stazione Tor Sapienza. All’arrivo i militari hanno trovato la donna riversa a terra, dolorante e in stato confusionale.

La denuncia della vittima

La vittima ha denunciato di essere entrata nel palazzo per acquistare dello stupefacente da un uomo straniero, il quale, dopo averle venduto della cocaina, l’avrebbe costretta a seguirlo in luogo appartato e, sotto la minaccia di un coltello alla gola, l’avrebbe violentata, per poi allontanarsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna presso il pronto soccorso dell’ospedale “Policlinico Casilino” dove sono stati avviati gli opportuni protocolli sanitari ed è stata accertata l’effettiva violenza.

Fermato 29enne nigeriano

Sono quindi iniziate subito le ricerche nella struttura abbandonata e i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza hanno rintracciato l’uomo un cittadino nigeriano di 29 anni che è stato anche riconosciuto dalla donna.

L’indagato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato presso il carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale, aggravata dall’uso di armi. Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.