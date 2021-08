Roma, Raggi: “Unica in grado di far correre ‘macchina’ amministrativa”

”Mi sono ricandidata per dare continuità a quello che ho fatto, quando sono arrivata ho trovato una macchina amministrativa ferma, l’ho fatta ripartire e adesso sta correndo. Io sono l’unica in grado di farla correre, gli altri candidati quando arrivano bloccano tutto e in questo momento non ce lo possiamo permettere”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite di Zapping su RadioUno.

La ”macchina amministrativa è molto complessa e se non la conosci non sei in grado di farla camminare. Michetti, Gualtieri e Calenda non hanno proprio la minima idea. Con loro dopo due settimane si ferma il Campidoglio”.