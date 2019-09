Roma, rapina a mano armata in supermercato: ferito ragazzo colpito con calcio di pistola

Rapina a mano armata ieri sera in un supermercato Carrefour di viale Antonio Ciamarra a Roma, quartiere Romanina. Due uomini con il volto coperto da casco e occhiali da sole sono entrati nel negozio alle 19.50 circa ed hanno minacciato la cassiera puntandole contro la pistola per farsi consegnare il denaro. I rapinatori hanno poi colpito con il calcio dell’arma un ragazzo che in quel momento si trovava nel locale. I due sono quindi fuggiti a bordo di uno scooter portandosi via 600 euro. Il ragazzo lievemente ferito è stato medicato sul posto. Sono intervenute pattuglie della Polizia del reparto volanti e del commissariato Tuscolano. Indagano gli agenti del commissariato Romanina.