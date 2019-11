Roma, rapina in villa armati di pistola: portati via 100mila euro e...

Armati di pistola e a viso coperto sono entrati in una villa a Sant’Angelo Romano, alle porte di Roma, per rubare gioielli, Rolex e circa 100mila euro custoditi nella cassaforte. Per riuscire ad accedere al bottino i tre hanno minacciato i padroni di casa che hanno aperto la cassaforte. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le ricerche della Polizia per risalire ai tre rapinatori.