Tragico incidente oggi a Monte Compatri alle porte di Roma. Un 70enne è morto in via delle Pedicate, 57 schiacciato sotto una trinciatrice. Per liberare il corpo rimasto incastrato sotto la macchina per oltre il 50 per cento, sono intervenute 2 squadre di vigili del fuoco. Presenti sul posto anche i carabinieri, il 118 ed un’eliambulanza.