Roma, sciopero di 4 ore su rete Atac: chiusa Metro C, riduzioni corse su linee A e B

Metro C chiusa dalle 10 per lo sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, proclamato dal sindacato Fast Slm. InfoAtac informa che al momento la Metro A è attiva con lievi riduzioni di corse, Metro B attiva con forti riduzioni di corse, Roma-Lido attiva con riduzioni di corse e Termini-Centocelle attiva con riduzioni di corse. Sulla ferrovia Roma-Viterbo il servizio urbano ed extraurbano è attivo. Per l’agitazione sono possibili disagi su bus e tram. Lo sciopero non interesserà i collegamenti periferici gestiti dalla Roma Tpl.