Roma, scontro auto-moto sulla via del Mare: grave centauro 44enne

Grave incidente stradale questa mattina sulla via del Mare a Roma. Nello scontro avvenuto alle 8.45 circa tra una Fiat Panda e una moto Kawasaki sulla via del Mare in direzione Ostia, 100 metri dopo lo svincolo di Tor di Valle, è rimasto gravemente ferito il motociclista, un uomo italiano di 44 anni. Il centauro è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso. Sul posto per i rilievi è intervenuto il IX gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.