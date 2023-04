Roma, scontro sull’Ardeatina, perde la vita Alessandro Massimi, in zona Divino Amore: il caporale dell’esercito di 45 anni è rimasto coinvolto in un incidente a bordo della sua Fiat Panda all’altezza di via don Umberto Terenzi.

Per cause in accertamento l’auto di Massimi si è scontrata con una Jeep Renegade con al volante un 49enne di Anzio, rimasto ferito nell’incidente e condotto all’ospedale Sant’Eugenio non in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per la viabilità. Il 45enne caporale dell’esercito lavorava alla cittadella militare della Cecchignola e tutti i giorni partiva dalla provincia di Roma, tra Gavignano e Colleferro, per andare al lavoro.