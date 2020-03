Roma, si rompe tubatura gas durante lavori: evacuate 20 persone

I residenti di un palazzo a Roma sono stati fatti evacuare oggi pomeriggio in via precauzionale per un guasto a una tubatura del gas. L’area è stata chiusa al traffico. I Vigili del fuoco di Roma sono intervenuti alle 15 circa in via Etna,

incrocio con via Polvese, zona Conca D’Oro, per la rottura di una conduttura del gas di bassa pressione avvenuta durante i lavori di manutenzione stradale. La zona interessata è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale ed in via provvisoria sono state evacuate circa 20 persone di cui due invalide residenti in un palazzo a ridosso della perdita. Sul posto è presente la polizia locale di Roma Capitale e personale dell’Italgas.

Secondo quanto riferito da fonti della Polizia locale, i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’evacuazione di tre palazzine. Al momento sono una decina le persone a cui gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale stanno prestando assistenza alloggiativa con l’interessamento della Protezione Civile.