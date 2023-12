Roma, sirene saudite per Pellegrini

La stagione per Lorenzo Pellegrini alla Roma sta attraversando un periodo difficile, caratterizzato da un calo di prestazioni dovuto agli infortuni che lo affliggono. Dopo essere tornato a vestire la maglia giallorossa, il centrocampista sta vivendo una fase complicata, incapace di ritrovare la forma fisica ideale per esprimersi al meglio in campo.

Gli infortuni hanno influito negativamente sulle performance di Pellegrini, che si è abituato a essere un punto di riferimento per i tifosi della Roma. La situazione ha spinto il giocatore a riflettere sul suo futuro, un passo comprensibile per qualsiasi atleta di fronte a sfide di questo genere.

I club sauditi, nonostante le recenti problematiche fisiche di Pellegrini, sembrano interessati a un possibile trasferimento. Le sue qualità indiscutibili, l’età relativamente giovane (28 anni a giugno) e uno stato d’animo non particolarmente sereno potrebbero rendere l’operazione allettante per le squadre saudite. Il salario di 6 milioni di euro, che potrebbe essere stato un ostacolo in passato, sembra non rappresentare un problema per i club sauditi che hanno dimostrato interesse a investire nei migliori campionati europei nelle prossime finestre di mercato.

Gli agenti di Pellegrini stanno monitorando gli sviluppi, ma al momento non stanno spingendo per un addio alla Roma. La decisione di valutare nuove opportunità sarà esclusivamente una riflessione personale di Pellegrini nelle prossime settimane o mesi. Un possibile addio a fine stagione non è escluso, ma non sorprenderebbe vederlo salutare la squadra già a gennaio, a condizione che l’offerta soddisfi la valutazione della Roma.