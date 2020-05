Roma, sparatoria in appartamento a Ciampino: un morto e un ferito. Fermato sospettato

Un ragazzo di 24 anni è morto e un 35enne è rimasto gravemente ferito oggi a Ciampino in una sparatoria avvenuta alle 19 circa in un palazzo in via Cagliari. Il corpo senza vita è stato trovato in giardino mentre il ferito era nella casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per chiarire quanto avvenuto nell’appartamento. Un sospettato è stato fermato in serata, sarebbe un amico di entrambi i giovani. Al momento non si esclude nessuna pista. Tra le ipotesi quella del killer che era già in casa ed ha aperto il fuoco al culmine di un litigio oppure che è entrato ed ha sparato contro i due uomini. Ancora da chiarire il movente che potrebbe essere passionale.