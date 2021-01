Roma, Tiago pinto si presenta: “Risultati nel medio-lungo termine, lavoriamo di squadra”

Tre i concetti su cui Tiago Pinto ha insistito: quello che ha accettato sarà un progetto a medio-lungo termine, al momento lavorerà da solo, non è previsto l’arrivo di un direttore sportivo, e sul mercato da gennaio non si possono aspettare grandi colpi. Il portoghese, nuovo General manager della Roma, si è presentato in conferenza stampa.

“Sono molto felice di essere qui – ha detto – molto motivato con questo progetto. I primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa telefonicamente, un altro sul posto. Fortunatamente da ieri ho potuto essere presente a Trigoria e lavorare con tutti. Le prime sensazioni non possono che essere positive”.

Sul progetto: “In Italia già tutti si sono resi conto del grande sforzo fatto dai Friedkin per mantenere la sostenibilità del club. Questo è un progetto a medio-lungo termine, la sostenibilità di un club è importantissima se si vuole vincere. Nessuno è in grado di stabilire quando si vincerà. L’ambizione è grande e deve essere quotidiana. Ogni giorno tutti dobbiamo fare meglio del giorno prima, le prestazione devono essere migliori di partita in partita. Se saremo in grado di farlo i titoli arriveranno”.

Pinto ha poi fatto il punto sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini: “Col mister non abbiamo il problema della lingua…stiamo lavorando in team, tutti insieme, è un progetto a medio-lungo termine ma stiamo lavorando per trovare le soluzioni migliori per la Roma. Stiamo lavorando tutti i giorni per rendere questa squadra più competitiva. Su Pellegrini non c’è alcun dubbio, sono una persona trasparente, incarna il nostro progetto. E’ giovane, ha talento ed è profondamente legato alla Roma. Presto faremo il possibile per realizzare il rinnovo”.

“Non arriverà nessuno”, ha ribadito il Gm giallorosso in riferimento al possibile arrivo di un direttore sportivo: “Il mio ruolo è quello di gm dell’area sportiva: arrivo qui per lavorare con le persone già presenti, voglio conoscerle e dare il mio contributo, altrimenti la mia presenza non avrebbe senso. Con Dan e Ryan mi occuperò di tutta l’area sportiva. Ritengo che attualmente sia importantissimo e faccia la differenza avere un dipartimento di scouting forte e solido. In questi anni sono cambiate tante cose a livello di analisi dei calciatori. È fondamentale che ci sia uno scouting forte, ma non significa che le persone presenti non lo siano. L’importante è che sia uno scouting della Roma, non di Tiago Pinto. Sarà importante gettare delle basi per avere una banca dati che ci permetta di prendere le migliori decisioni possibili”.

Sul mercato ha ribadito: “Ancora una volta: siamo molto attenti sul mercato, lavoriamo intensamente tutti i giorni, c’è del lavoro invisibile che magari darà risultati a medio-lungo termine. Non so dire quante operazioni faremo ma stiamo lavorando intensamente. Aggiungo una promessa: da qui alla fine del mercato sarò disponibile a rispondere alle vostre domande su quello che abbiamo fatto o non fatto sul mercato”.