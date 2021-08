Roma-Trabzonspor, dove vederla in Tv

L’obiettivo è fare tre su tre, Josè Mourinho ha caricato la sua Roma in vista della gara di stasera, giovedì 26 agosto, valevole per il ritorno dei playoff di Conference League. All’andata i giallorossi si sono imposti per 2-1 sul campo del Trabzonspor, stasera hanno a disposizione due risultati su tre: basterebbe anche il pareggio per passare il turno, ma Mou vuole allenare l’abitudine a vincere.

Forse cambierà qualcosa rispetto alle due versioni della Roma scese in campo nelle prime due giornate. Quasi identiche, ad eccezione di un solo elemento. Stasera potrebbe essere diverso, l’intenzione del portoghese è quella di far rendere al meglio ogni elemento. Tradotto: chi è stanco partirà dalla panchina per stare al meglio in campionato.

“Siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di giocare – ha detto Mourinho in conferenza stampa – Abbiamo fatto un bel precampionato, ho dato minuti a tutti, ma le prime partite sono state di livello competitivo basso. Ci sono giocatori che dobbiamo tenere sotto controllo, perché alcuni hanno avuto anche di recente degli infortuni. Quindi bisogna fare attenzione. Altri invece hanno bisogno di giocare per trovare ritmo e intensità, quindi questo non è il momento di fare tanti cambi”.

Roma-Trabzonspor, in programma oggi26 agosto alle 19, sarà visibile sui canali Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Su Sky anche l streaming, attraverso l’app Sky Go sarà possibile vedere la partita ovunque vi troviate.

Roma, la probabile formazione

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.