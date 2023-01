Roma, trovato morto figlio ex Banda Magliana

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Stefano Sparti, il 53enne trovato morto ieri nel cortile di casa a Tor Bella Monaca. L’uomo è il figlio di Massimo, ex della Banda della Magliana che aveva accusato Giusva Fioravanti e Francesca Mambro per la strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980.

Il pm di Roma Francesco Cascini ha disposto l’autopsia. Al momento si propende per il suicidio: il 53enne si sarebbe lanciato dall’edificio di 14 piani. Nella tasca dei pantaloni sono state trovate le chiavi di casa.