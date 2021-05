Un uomo di 53 anni è stato trovato morto nel corridoio di casa, ucciso a coltellate, mentre il figlio, di 19 anni, è stato trovato in bagno con ferite di arma da taglio, in gravi condizioni e con un coltello in mano. E’ accaduto nel pomeriggio in un appartamento di via dei Liburni a Roma. A chiamare la polizia intervenuta sul posto è stato un passante. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I. Da chiarire la dinamica dei fatti.