Roma, un sabato di fuoco tra proteste e cortei.

Domani sarà un sabato pieno di manifestazioni e cortei dove molte zone di Roma saranno off limits. L’attenzione sarà rivolta a due manifestazioni in particolare. Alle 17.30 da Ponte Sisto, non troppo distante dal Ministero della Salute, partirà la fiaccolata No Green Pass annunciata sui social dal “popolo delle piazze d’Italia”. Saranno effettuati controlli a tappeto, ha annunciato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, per cercare di evitare quanto successo lo scorso sabato quando quattromila persone sono scese in piazza, quasi tutte senza mascherina. Una situazione che D’Amato ha definito “non tollerabile”, anche dati i numeri dei contagi in risalita, ma soprattutto perché l’annuncio proviene dai social e fino a ieri nessuno ha richiesto formalmente alcuna autorizzazione.

Altro corteo della rete “Non una di meno” sfilerà in centro alle 14: partirà da Piazza della Repubblica fino a Piazza Porta San Giovanni. Una manifestazione contro la violenza maschile e di genere dove sono previste sino a 50mila persone.

La città sarà blindata anche per altre manifestazioni più piccole. Sono infatti previsti altri sit-in nella Capitale la cui affluenza sarà minore, ma non minore sarà l’attenzione e l’allerta a loro rivolta.