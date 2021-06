Roma, una città vivibile per gli anziani, ma con una buona pensione. La classifica de Il Sole 24 Ore

Cagliari, la provincia più a misura di bambino. Trento, la più adatta agli anziani e Ravenna, la più attraente per i giovani. Un’indicazione quella fornita dalla classifica de Il Sole 24 Ore delle tipologie di servizi nelle varie province italiane. Cagliari risulta avere un miglior rapporto tra la disponibilità di asili nido e reddito medio rispetto alle altre città, motivo per cui si trova ad essere la prima in classifica per vivibilità per i bambini.

Quasi completamente assenti le grandi aree metropolitane dalle 3 top ten. Solamente Bologna si colloca all’ottavo posto per benessere dei giovani e al quinto per gli anziani. Roma invece si posiziona solamente nella top ten degli over 65, nello specifico all’ottava posizione. La conclusione è che Roma è una città vivibile per questa categoria, ma solamente per chi ha una buona pensione.

I dati rispecchino alcune informazioni importanti riguardanti gli over 65 e sono il risultato di 12 indicatori passati in rassegna per misurare alcuni aspetti che condizionano la loro vita. Per la vivibilità della città per i bambini, la Capitale si colloca al 18° posto, mentre sprofonda al 106° posto per i giovani.