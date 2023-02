Roma, uomo cade sui binari: quando, dove, cosa è successo

Stop alla circolazione dei treni sulla metro A, ieri, nella tratta tra Termini e San Giovanni, dopo che un uomo è finito sui binari all’altezza della stazione Vittorio Emanuele. Non è ancora chiaro se l’uomo sia caduto o se si sia trattato di un gesto volontario. La linea è stata interrotta poco dopo le 9, quando è stata segnalata la presenza della persona sui binari e sono partite le operazioni di soccorso. L’uomo è stato recuperato in vita dai vigili del fuoco e affidato al 118, che lo ha accompagnato in codice rosso all’ospedale Sa Giovanni. Atac è intervenuta chiudendo le stazioni di Vittorio e di Manzoni, e poco dopo le 9.30 la metro viaggiava regolarmente sino a Termini per poi interrompersi e riprendere a circolare da San Giovanni in direzione sud.