Roma viabilità – Casini e Leoncini (Iv): “Il Centro è paralizzato dai cantieri, serve un tavolo di confronto”

“Con la ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva, la riapertura delle scuole e l’avvio dei primi cantieri in centro per il Giubileo, la città si ritrova questa settimana in pieno caos viabilità, com’era facilmente prevedibile.

A creare maggiori disagi ai cittadini sono soprattutto i lavori per la realizzazione del sottopasso di piazza Pia, nonostante il sopralluogo del Sindaco Gualtieri di un paio di settimane fa e le ultime modifiche alla circolazione in quel quadrante introdotte ieri dalla Giunta nel tentativo di decongestionare il traffico e agevolare il flusso verso l’Ospedale Santo Spirito. Viabilità fuori controllo anche nella zona Marconi-Ostiense-Garbatella, interessata dalla chiusura del ponte dell’Industria e dai lavori sui binari del tram 8, che sarebbero dovuti terminare lo scorso maggio e che rallentano parecchio gli spostamenti in un altro settore strategico della città. Mancano indicazioni chiare ed esaustive per gli automobilisti che spesso si incanalano nei flussi di traffico senza sapere bene dove andare”.

“Con premesse del genere non può che preoccuparci la prossima apertura del cantiere di piazza dei Cinquecento, che avrà ripercussioni su via Nazionale e su tutto il centro: in questo, come negli altri casi, sarà fondamentale rispettare i tempi prefissati dei lavori per limitare al massimo i disagi. Serve inoltre un tavolo di confronto permanente con gli attori interessati e un coinvolgimento maggiore e più puntuale delle Commissioni capitoline competenti”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

