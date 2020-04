Rosamunde Pilcher: la lettera, trama del film su Canale 5

Nuovo giorno, nuovo film su Canale 5. Oggi alle 14 e 45 la rete Mediaset propone Rosamunde Pilcher: la lettera, commedia romantica del 2016. Una delle tante pellicole che in questo periodo di quarantena andrà in onda al posto di Uomini e Donne, che dopo la sospensione ha lasciato un buco nel palinsesto.

Il film è diretto dal regista italiano Marco Serafini e fa parte di una delle tante trasposizioni cinematografiche dei romanzi di Rosamunde Pilcher. Non è la prima pellicola dello stesso filone che Mediaset manda in onda in questo periodo di isolamento forzato e anticipa il ritorno alla ‘normalità’ con la reintroduzione di Uomini e Donne prevista lunedì 10 aprile.

Rosamunde Pilcher: la lettera, di cosa parla

Rosamunde Pilcher: la lettera racconta la storia di Lily, una giovane giornalista che sogna di dirigere un giorno la rivista creata dal padre, e per questo viaggia per aumentare il so bagaglio di esperienza. Una lettera però la riporterà in Cornovaglia per la morte del padre da cui pensava di ereditare appunto la rivista in questione.

I suoi sogni si infrangono però sulla dura realtà: nel testamento non c’è spazio per la ragazza, che si scopre non essere figlia biologica dell’uomo, che le lascia comunque in eredità 100.000 sterline. Lily rifiuterà il denaro e deciderà di partire dal basso all’interno della redazione della rivista. Il lavoro non si rivelerà facile ma arriverà l’occasione giusta per mettersi in mostra attraverso una rubrica che parla di problemi d’amore dei lettori della rivista.