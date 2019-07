Rovazzi dopo Fazio e Biaggi ‘arruola’ Mentana

Rischia di trasformarsi in una sorta di ‘Nazionale del mondo dello spettacolo e della televisione‘, il prossimo video di Fabio Rovazzi. Ovviamente si scherza, ma non troppo.

Come annunciato infatti il vulcanico Youtuber, rapper, regista, sceneggiatore, conduttore, visto che soprattutto nella musica ‘funziona’ e tanto, ha deciso di tornare al primo amore con ‘Senza pensieri‘ un trascinante motivo, al quale hanno prestato le loro voci anche Loredana Bertè e J-Ax.

Nel far da spola tra Milano e Los Angeles, dove è ambientato il videoclip in fase di realizzazione, Rovazzi ha rivelato che saranno numerosi e diversi tra loro i personaggi che compariranno all’interno della ‘canzone filmata’.

Così, dopo aver già annunciato nei giorni scorsi i nomi del conduttore Rai Fabio Fazio, e dell’ex centauro Max Biaggi, propri oggi Rovazzi ha annunciato che anche il giornalista Enrico Mentana è della partita.

Ovviamente non ci è dato a sapere se tali personaggi appariranno all’interno del videoclip con le loro reali competenze, o se seguiranno precisi ruoli, come veri e propri attori…

Max