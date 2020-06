Rumors Matteo Renzi, furioso per gossip sulla Boschi: “Non sei una tronista”

“Non sei una tronista”: con queste dure parole Matteo Renzi avrebbe reagito al gossip relativo alle foto di Maria Elena Boschi Boschi con Berruti. Questo, almeno stando alle indiscrezioni che alcune fonti, tra cui soprattutto Dagospia, hanno lanciato in queste ore.

Matteo Renzi sarebbe a dir poco irritato per le foto di gossip di Maria Elena Boschi Boschi con Berruti. Sarebbe sceso un profondo gelo tra i due importanti esponenti di Iv. “Non sei una tronista”: l’ex premier avrebbe bollato così la faccenda, minacciando, a quanto pare, anche una sorta di ‘punizione’ politica. Ma sarà davvero così?

E’ crisi (politica) tra Maria Elena Boschi e Matteo Renzi? È una possibile conseguenza dello scoop dopo la paparazzata dell’ex Ministra assieme al suo Giulio Berruti in momenti di tenera intimità, che Dagospia ricalca nelle ultime ore indicando che quello che era stato l’asse portante del Governo guidato dall’ex leader dem sarebbe in crisi.

Stando ad alcuni rumors, infatti, il leader di Italia Viva, sempre più cupo per la vicenda gossip della Boschi dopo i servizi di “Chi” e di “Diva e Donna” considererebbe questa sovraesposizione mediatica della Boschi, che ha un ruolo cruciale in Italia Viva, un problema per il suo gruppo.

Sempre secondo i giornalisti di Dagospia, l’ex premier avrebbe preso male la vicenda perchè, dall’esterno parrebbe dare “l’immagine di un partito in preda alle fregole d’amore”.

Sempre secondo le fonti di Dagospia l’irritazione di Renzi sarebbe ‘sposata’ da altre figure forti di Iv. E ci sarebbe stata, secondo alcuni, anche una telefonata in cui il leader di IV avrebbe sgridato la Boschi: secondo queste interpretazioni Renzi avrebbe detto che l’ex Ministra “è pur sempre la Capogruppo alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island”.

Ovviamente non ci sono in questo momento conferme dirette circa la veridicità di queste affermazioni, di queste tesi e interpretazioni. Resta dunque soltanto da attendere come, e se, e in che modo, si evolverà la vicenda.